Cie a Tarquinia, tre aperture straordinarie • Terzo Binario News

Il Comune di Tarquinia attiva tre aperture straordinarie per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE), rivolte in particolare ai cittadini ancora in possesso del documento cartaceo, che cesserà di essere valido a dal 3 agosto 2026.

Gli sportelli saranno operativi il 30 marzo, il 13 aprile e 27 aprile 2026, dalle 14.30 alle 17.30, presso i locali del Settore 11 “Servizi Demografici ed Elettorali, Stato Civile, Leva Militare, Servizio Statistico Comunale”, in via Giuseppe Garibaldi n. 23/A.

Durante queste giornate sarà possibile accedere senza prenotazione per richiedere la sostituzione della carta d’identità cartacea con quella elettronica. Il servizio è riservato ai cittadini residenti a Tarquinia in possesso di carta d’identità cartacea e che non abbiano già effettuato una prenotazione.

Per il rilascio della CIE è necessario presentarsi muniti di una fotografia recente, della carta d’identità cartacea da sostituire e della tessera sanitaria. Il pagamento potrà avvenire esclusivamente tramite sistemi elettronici: sarà infatti emesso un avviso PagoPA al momento della richiesta. I cittadini dotati di bancomat, carta di credito o altri strumenti elettronici potranno effettuare il pagamento direttamente allo sportello tramite POS; in alternativa, sarà possibile saldare l’importo attraverso i canali previsti dal sistema PagoPA (app IO, home banking, tabaccherie, uffici postali). In questo caso, il rilascio della CIE sarà subordinato alla presentazione della ricevuta di pagamento. Oltre alle aperture straordinarie, resta sempre attiva la possibilità di prenotare il rilascio della CIE attraverso il portale dedicato del Ministero dell’Interno, scegliendo autonomamente giorno e orario. Tutte le informazioni sono reperibili sul sito www.comune.tarquinia.vt.it.