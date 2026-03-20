Campo dell'Oro festeggia San Giuseppe: le iniziative del 21 marzo • Terzo Binario News

L’Amministrazione comunale di Civitavecchia patrocina con convinzione la giornata di iniziative organizzata in occasione della Festa di San Giuseppe, in programma sabato 21 marzo 2026 presso la Parrocchia San Giuseppe, nel quartiere Campo dell’Oro.

Si tratta di un appuntamento che unisce in modo bello e concreto alcuni valori fondamentali per la vita della città: la cura delle tradizioni popolari, la vitalità dei quartieri, il ruolo educativo dello sport e l’importanza dei momenti di incontro e condivisione aperti a tutte le generazioni.

Nel corso della giornata, grazie anche alla collaborazione con UISP Sportpertutti – Comitato di Civitavecchia, sono previste diverse attività sportive e ricreative dedicate in particolare ai più giovani, dal basket alla ginnastica ritmica, dalla danza al calcio, fino alla gimkana e all’albero della cuccagna, in un contesto di festa capace di rafforzare il senso di appartenenza alla comunità.

Eventi come questo rappresentano un patrimonio prezioso per Civitavecchia, perché contribuiscono a tenere vivi i quartieri non solo come luoghi urbani, ma come spazi di relazioni, memoria, partecipazione e crescita. Campo dell’Oro, con la sua storia e il suo tessuto umano, torna così ad essere scenario di una iniziativa che mette al centro famiglie, bambini, ragazzi e socialità.

L’Amministrazione desidera esprimere apprezzamento per l’impegno della Parrocchia San Giuseppe, di tutti gli organizzatori, dei volontari e delle realtà associative coinvolte, che con passione rendono possibile una giornata pensata per stare insieme e per riscoprire il valore più autentico delle feste di quartiere. In questo quadro si inserisce anche l’attenzione che l’Amministrazione comunale sta riservando alle diverse realtà cittadine che, nei vari quartieri, celebrano il proprio santo patrono, sostenendo iniziative che contribuiscono a mantenere vive tradizioni profondamente radicate nella storia e nell’identità di Civitavecchia.

“Le feste di quartiere dedicate ai santi patroni rappresentano un pezzo importante della nostra identità cittadina e meritano attenzione e sostegno, perché custodiscono memoria, tradizioni e senso di appartenenza. Come Amministrazione stiamo cercando di dare un contributo concreto a tutti i quartieri che vivono questi momenti, nella convinzione che valorizzare queste ricorrenze significhi rafforzare il tessuto sociale della città”, dichiara l’assessore al commercio Enzo D’Antò.

“Questa iniziativa a Campo dell’Oro dimostra quanto sia importante costruire occasioni in cui tradizione, sport, partecipazione e comunità si incontrano. I quartieri sono l’anima viva di Civitavecchia, e accompagnare questi momenti di festa significa riconoscerne il valore sociale, educativo e umano. Per questo rivolgiamo un invito sincero a tutta la cittadinanza a partecipare”, aggiunge il sindaco Marco Piendibene.