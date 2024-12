Ciccia e Persival sono adorabili e si meritano due famiglie che li adottino • Terzo Binario News

CICCIA è una cagnolina docile e remissiva che dalla vita molto non ha mai ricevuto molto… E’ un’ adozione del cuore per un esserino davvero bisognoso. CICCIA non é più giovanissima è nata 1.2.2011 merita finalmente di trovare una famiglia che si prenda cura di lei e le dia tanto amore.

PERSIVAL dolce cagnolino di taglia media è nato 1.4.2019. E’ stato trovato a Milano il 9 settembre 2024. E’ molto buono ed affettuoso con tutti, sicuramente abituato alla vita d’appartamento.

Speriamo di trovare presto per lui una nuova famiglia, per sempre.

PERSIVAL, COME PURE CICCIA, E’ ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA

Venite a conoscerli, previo appuntamento, presso il rifugio della

Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)

tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297

rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it

siamo in FB e twitter @LNDC_MI INSTAGRAM

aperto tutti i giorni, tutto l’anno

dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00

Donaci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande aiuto

Codice Fiscale: 97441440159