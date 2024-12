"Abito, Habitus, Habitat", al Museo di Civitavecchia un’installazione di Franco Ciambella • Terzo Binario News

Domani alle 18 l’incontro tra mito e attualità, dove la moda diventa riflessione su società e ambiente che ci circonda. organizzato dalla Pro Loco cittadina

Siamo lieti di invitarvi venerdì 6 dicembre alle ore 19 al Museo Archeologico Nazionale di Civitavecchia per un evento, organizzato dalla Pro Loco di Civitavecchia APS, presieduta da Maria Cristina Ciaffi in collaborazione con il Museo, diretto dalla dottoressa Lara Anniboletti, all’insegna della moda e dell’arte con un ospite d’eccezione: Franco Ciambella.

Designer e visionario della moda contemporanea, Franco Ciambella esplora la connessione tra corpo e ambiente, attraverso un linguaggio che supera i confini del materiale. In un mondo sempre più dominato dalla digitalizzazione e dall’interconnessione tra corpo e immagine, Franco Ciambella spinge i confini della moda tradizionale, abbracciando la tecnologia e la sperimentazione visiva per creare abiti che vanno oltre la stoffa, dove le forme e le texture non sono più legate alla materia, ma si costruiscono attraverso l’interazione con la luce, l’immagine e la proiezione stessa.

La tecnologia e la moda si incontrano per creare nuove possibilità di espressione. Ciambella ci invita a ragionare su come il nostro abbigliamento sia sempre più legato a ciò che siamo nel mondo digitale, a come l’immagine che proiettiamo all’esterno definisca la nostra identità in un contesto in continuo cambiamento.

In un’originale e audace fusione di mito, arte e moda, Franco Ciambella trasformerà la storica scultura di Apollo, simbolo della perfezione maschile nella mitologia greca, vestendola con le immagini di figure maschili iconiche della nostra contemporaneità.

Le proiezioni mutano, interagendo con la statua e il pubblico, dando vita a un abito immateriale che si evolve in base alla luce e al movimento. Attraverso un dialogo tra passato e presente, Ciambella propone una riflessione su come la moda possa rispecchiare, rappresentare e reinterpretare i valori culturali ed estetici.

Franco Ciambella continua a sfidare le convenzioni, dimostrando come la moda possa essere una forma d’arte che abbraccia la complessità dell’essere umano e la sua relazione con il mondo che lo circonda.

Franco Ciambella. Nel 1992, Franco Ciambella crea il suo marchio inaugurando l’atelier dopo il diploma all’Istituto Europeo di Design nel 1989 e una carriera di stilista per rinomate case di moda italiana. Firma la sua prima collezione nel 1994, caratterizzata da eleganza e glamour senza tempo. Riconosciuto sulle passerelle internazionali, è noto per splendidi vestiti da sposa, affascinanti abiti da sera, eleganti vestiti su misura che esaltano la bellezza femminile. Oltre alle settimane della moda a Roma, Milano e Parigi ha partecipato a eventi a Dubai, Vilnius e Caracas. Eclettico e scrupoloso è direttore creativo nel fashion, insegnante e anche direttore della cittadella della musica di Civitavecchia.