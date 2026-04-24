Santa Fermina 2026, ecco l'annullo delle Poste • Terzo Binario News

In occasione della Festa Patronale di Santa Fermina in programma a Civitavecchia martedì 28 aprile, Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale con la dicitura “Festa Patronale di Santa Fermina 2026 – 28.4.2026” richiesto dal Comitato Diocesano Patrona Santa Fermina.
Nello stesso giorno, dalle ore 10.00 alle ore 18.00, sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate presso lo Spazio allestito in via Alberto Gugliemotti, 12 – 00053 Civitavecchia (RM).
Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a: Poste Italiane S.p.A. / U.P. Civitavecchia Centro / Sportello Filatelico Via Giordano Bruno, 11 – 00053 Civitavecchia (RM) (tel. 0766 508544).
Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e su tutto il mondo della filatelia è disponibile il sito filatelia.poste.it