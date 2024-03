Chiuse due attività e sequestrati 4 quintali di ortofrutta: al lavoro Roma Capitale e Nas • Terzo Binario News

Nell’ambito di specifici servizi istituiti tra la Polizia Locale di Roma Capitale del IX Gruppo “Eur” e il Comando Carabinieri Nas di Roma, sono stati avviati una serie di controlli nel territorio del IX Municipio, al fine di verificare il rispetto delle normative igienico-sanitarie, amministrative e del decoro da parte delle attività commerciali, con particolare attenzione a quelle dedite alla vendita e lavorazione di alimenti, tra cui minimarket e frutterie.

Dalle verifiche svolte i giorni scorsi, sono stati riscontrati illeciti presso due esercizi addetti alla vendita di prodotti ortofrutticoli, nei confronti dei quali gli agenti della Polizia Locale hanno elevato sanzioni per un ammontare pari a circa 6mila euro.

Tra le irregolarità, insegne, strutture e attrezzature non a norma, bilance prive di alcuni requisiti obbligatori e occupazione di suolo pubblica abusiva. Rilevate inoltre pessime condizioni igieniche per la presenza di insetti e sporcizia diffusa. Per tali motivi, oltre alle sanzioni previste, il personale del Nas ha disposto la chiusura immediata delle attività.

Tutta la merce, quantificabile in circa 400 chili di frutta e verdura, è stata donata al Bioparco di Roma.

I controlli a tutela del decoro, oltreché per preservare la salute degli avventori, proseguiranno nei prossimi giorni.