Chiusa Civitavecchia Nord sulla A12 per 11 giorni, per una notte anche Santa Severa • Terzo Binario News

Da oggi con orario 8-18 per le barriere laterali sui viadotti, dalle 23 di giovedì 9 alle 5 di venerdì 10 maggio tocca alla pavimentazione dello svincolo santaseverino

Sulla A12 Roma-Civitavecchia, al fine di consentire attività previste nell’ambito del piano di ammodernamento delle barriere laterali dei viadotto “Sorbo” e “su fosso Infernaccio”, sarà necessario installare una deviazione di carreggiata.

Di conseguenza, sarà chiusa la stazione di Civitavecchia nord, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene dalla SS1 Aurelia, per 11 giorni consecutivi, a partire da martedì 7 maggio, con orario 08:00-18:00.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Civitavecchia sud.

Sarà temporaneamente chiusa anche l’area di parcheggio “San Liborio ovest”, situata nel tratto compreso tra Civitavecchia nord e la barriera Aurelia, verso Roma, dalle 22:00 di lunedì 6 alle 18:00 di venerdì 17 maggio, in modalità continuativa.

Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 23:00 di giovedì 9 alle 5:00 di venerdì 10 maggio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiuso lo svincolo di Santa Severa Santa Marinella, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Civitavecchia/SS1 Aurelia.

In alternativa si consiglia di utilizzare i seguenti svincoli:

in entrata verso Roma: Cerveteri;

in uscita per chi proviene da Civitavecchia/SS1 Aurelia: Civitavecchia sud;

-sarà chiusa l’area di servizio “Tirreno ovest”, situata nel tratto compreso tra Santa Severa Santa Marinella e Cerveteri, verso Roma.