Chiude una notte lo svincolo Santa Marinella-Santa Severa sulla A12 • Terzo Binario News

Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 22:00 di mercoledì 25 alle 6:00 di giovedì 26 marzo, sarà chiuso lo svincolo di Santa Severa Santa Marinella, in entrata verso la SS1 Aurelia e in uscita per chi proviene da Roma.
In alternativa si consiglia:
in entrata verso la SS1 Aurelia, i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate, dovranno entrare a Cerveteri Ladispoli, mentre i veicoli con massa complessiva a pieno carico fino a 7 tonnellate, potranno entrare a Civitavecchia sud;
in uscita per chi proviene da Roma: Cerveteri Ladispoli.