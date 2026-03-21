Incidente grave sull'A12 vicino Civitavecchia Nord, forse c'è una vittima • Terzo Binario News

Uomo a terra e vetture incidentate nei pressi del km 55 direzione Tarquinia, all’area di servizio San Liborio; autostrada chiusa e 2 km km di coda
Incidente grave poco fa sulla A12 dove potrebbe esserci una vittima.
Lo scontro fra due auto è avvenuto nei pressi del km 55 dove si trova l’area di servizio di San Liborio, pochi metri prima dell’uscita di Civitavecchia Nord.
I passanti sono stati fatto rallentare in virtù della presenza di un uomo sull’asfalto.
Fa sapere Autostrade: “Chiuso il tratto compreso tra Civitavecchia Sud e Civitavecchia Nord, in direzione Rosignano, a causa di un incidente avvenuto al km 55, che ha visto coinvolte due autovetture.
Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 5° Tronco di Roma di Autostrade per l’Italia.
Al momento sul luogo dell’evento il traffico é bloccato e si registrano 2 km di coda.
Gli utenti provenienti da Roma e diretti verso Rosignano devono uscire a Civitavecchia Sud, percorrere la SS1 Aurelia per poi rientrare in A12 alla stazione di Civitavecchia Nord in direzione Rosignano”.