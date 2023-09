Chiara Avanzi, Miss Lazio, ospite di "Franco Ciambella & Friends" domani sera a Civitavecchia • Terzo Binario News

È tutto pronto per la serata evento “Franco Ciambella & friends” che si terrà venerdì 15 settembre, alle ore 21, nel porto storico di Civitavecchia, davanti alla Darsena romana. L’ evento charity destinerà l’intero incasso delle libere donazioni all’associazione “Susan Komen Onlus” per la lotta ai tumori al seno.



La novità è che, accanto agli stiliti Gianni Calignano, Gino Lettieri e ad altri ospiti graditi come il cantante Valerio Scanu e la prima ballerina de la Scala di Milano, Lucymay Di Stefano, si siederà la bellissima Chiara Avanzi, Miss Lazio 2023 e Miss Roma 2023.

La ventenne romana residente al Tiburtino è bionda, occhi azzurri, è alta 175 cm e il suo segno zodiacale è il toro. Diplomata al liceo scientifico, frequenta Economia all’università “La Sapienza” di Roma. Pratica danza moderna e hip hop, ama i musical, disegnare, viaggiare. Sogna di affermarsi come modella e viaggiare in tutto il mondo. Chiara, il 2 settembre scorso a San Felice Circeo, ha vinto il titolo di Miss Lazio 2023. Lo scorso 29 agosto aveva anche vinto a Civitavecchia il titolo di Miss Roma 2023, che lascia così alla seconda classificata, Marta Antonucci.

“Franco Ciambella & friends” è un evento ideato e organizzato da Franco Ciambella per l’Associazione culturale “Aquarius” e vanta supporto e patrocinio del Comune di Civitavecchia con il Sindaco Ernesto Tedesco oltre al patrocinio dell’Autorità Portuale con il Presidente Pino Musolino.

Le luci saranno architettate da Massimo Peroni, le riprese da Salvatore Rocchetti. La veste grafica dell’evento è di Valerio Mandrici.

Gli inviti per la serata possono essere ritirati presso l’Atelier di Franco Ciambella in via F. Crispi 12/14 o presso il negozio “Via Veneto di F. Ciambella” di via Regina Elena 30.