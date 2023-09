Addio a Lucio Pucci, il dolore di Civitavecchia • Terzo Binario News

Famiglia di civitavecchiesi doc, lo conoscevano in molti dai tempi della scuola e dopo per l’attività professionale

Addio a Lucio Pucci, civitavecchiese doc scomparso oggi.

La sua è una famiglia conosciutissima in città e Lucio era noto dapprima per gli anni della scuola al Baccelli e poi per l’attività professionale di installazione di impianti di aria condizionata.

Appena la notizia si è diffusa sui social, è stato espresso il dolore di moltissimi per la scomparsa.