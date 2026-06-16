Cherry, Zoe, Aria e Lucky aspettano chi li adotti, anche a distanza • Terzo Binario News

Mi chiamo CHERRY, sono una bellissima tipo boxer nata 1.1.2024 di taglia medio/grande .

Sono giovane e piena di energia, brava con i maschi e molto socievole con chi conosco, con gli estranei sono guardinga. Cerco una famiglia che mia dia tanto amore, che sia esperta e consapevole.

ZOE dolcissima cucciola nata 1.1.2026. Di taglia media contenuta é molto buona e socievole

ARIA e LUCKY bellissimi cucciolotti tipo cane lupo cecoslovacco nati 19.12.2025 Sono buoni e socievoli con tutti.

Venite a conoscerli presso il rifugio della Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano

Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)

tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297



rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it

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aperto tutti i giorni, tutto l’anno

dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00

I cani si possono anche adottare a distanza

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Codice Fiscale: 97441440159

