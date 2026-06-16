 Cherry, Zoe, Aria e Lucky aspettano chi li adotti, anche a distanza • Terzo Binario News

Cherry, Zoe, Aria e Lucky aspettano chi li adotti, anche a distanza

Giu 16, 2026 | Animali, Associazionismo, Sociale

Mi chiamo CHERRY,  sono una bellissima tipo  boxer nata 1.1.2024 di taglia medio/grande .

Sono giovane e piena di energia, brava con i maschi e molto socievole con chi conosco, con gli estranei sono guardinga. Cerco una famiglia che mia dia tanto amore, che sia esperta e consapevole.

ZOE  dolcissima cucciola nata 1.1.2026. Di  taglia media contenuta é  molto buona e socievole 

ARIA e LUCKY bellissimi cucciolotti tipo cane lupo cecoslovacco nati 19.12.2025 Sono buoni e socievoli con tutti. 

Venite a conoscerli presso il rifugio della Lega Nazionale per la Difesa del  Cane Milano
Via  Martiri di Cefalonia   18  –  SEGRATE  (Mi)
tel.  02  21 37 864   cell 334 8585297
 
rifugio@legadelcanemi.it      www.legadelcanemi.it

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aperto tutti i giorni, tutto l’anno
dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00
I cani si possono anche adottare a distanza
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