Cgil e Uil su Csp: "Tutti solidali con i lavoratori tranne sindaco e giunta" - Terzo Binario News

“La verità può essere nascosta a lungo, ma prima o poi risulterà evidente. CGIL FP, UIL Trasporti e UIL TUCS, insieme a USB e UGL, hanno dichiarato per domani lo sciopero dei lavoratori di CSP; la quasi totalità delle forze politiche di opposizione hanno dichiarato la loro solidarietà; il rischio di privatizzazione dell’azienda o parti di essa è sempre maggiore; eppure il sindaco e la giunta continuano a fare finta di nulla, mentre nell’azienda c’è chi fa pressioni perché i dipendenti non aderiscano alla protesta.

Questa maggioranza sembra non avere interesse ad investire seriamente in CSP, non ha intenzione di ridiscutere i contratti di servizio insieme ai sindacati di categoria, e tira avanti cercando di dare colpe ad altri.

La parte sana dell’azienda domani si asterrà dal lavoro, e comunque la politica locale avrà dimostrato ancora una volta di non essere all’altezza del mondo reale. Ne dovrà rendere conto anche a cittadini ed elettori.

Segreterie CGIL FP, UIL TRASPORTI e UIL TUCS