Cfft a Civitavecchia lancia la sfida fra transizione energetica e sostenibilità • Terzo Binario News

Grazie ai fondi europei del programma regionale FESR Lazio 2021–2027, ottenuti tramite il bando “Efficienza energetica e rinnovabile per le imprese”, la Civitavecchia Fruit & Forest Terminal S.p.A. ha completato un importante progetto di efficientamento energetico presso i propri magazzini del Porto e dell’Interporto di Civitavecchia.

L’intervento ha riguardato l’ammodernamento e l’ottimizzazione degli impianti frigoriferi, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica e ridurre l’impatto ambientale attraverso l’adozione di tecnologie refrigeranti più sostenibili e performanti.

Le principali opere realizzate

Sostituzione dei precedenti compressori a Freon con nuovi gruppi frigoriferi a ciclo combinato ammoniaca/CO₂.

con nuovi gruppi frigoriferi a ciclo combinato ammoniaca/CO₂. Incremento dell’efficienza energetica grazie a sistemi con COP significativamente più elevato.

grazie a sistemi con COP significativamente più elevato. Ampliamento delle fonti energetiche rinnovabili già presenti presso le strutture, con l’installazione di nuovi pannelli fotovoltaici dedicati all’alimentazione dei gruppi frigo.

già presenti presso le strutture, con l’installazione di nuovi pannelli fotovoltaici dedicati all’alimentazione dei gruppi frigo. Programma di relamping con sostituzione dei corpi illuminanti esistenti con un nuovo sistema LED ad alta efficienza.

con sostituzione dei corpi illuminanti esistenti con un nuovo sistema LED ad alta efficienza. Gestione energetica all’avanguardia basata sul monitoraggio continuo dei consumi e sulla certificazione ISO 50001.

I risultati ottenuti

I dati testimoniano in modo chiaro l’efficacia e l’impatto strategico degli investimenti realizzati:

-52,3% di emissioni di CO₂ presso l’ Interporto

di emissioni di CO₂ presso l’ -36,3% di emissioni di CO₂ presso il Porto

Questo progetto rappresenta un ulteriore e decisivo passo nel percorso di innovazione e sostenibilità intrapreso da CFFT, con l’obiettivo di coniugare competitività operativa, efficienza energetica e profonda responsabilità ambientale all’interno della filiera logistica e portuale.