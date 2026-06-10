Cfft a Civitavecchia lancia la sfida fra transizione energetica e sostenibilità • Terzo Binario News

Grazie ai fondi europei del programma regionale FESR Lazio 2021–2027, ottenuti tramite il bando “Efficienza energetica e rinnovabile per le imprese”, la Civitavecchia Fruit & Forest Terminal S.p.A. ha completato un importante progetto di efficientamento energetico presso i propri magazzini del Porto e dell’Interporto di Civitavecchia.
L’intervento ha riguardato l’ammodernamento e l’ottimizzazione degli impianti frigoriferi, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica e ridurre l’impatto ambientale attraverso l’adozione di tecnologie refrigeranti più sostenibili e performanti.
Le principali opere realizzate
- Sostituzione dei precedenti compressori a Freon con nuovi gruppi frigoriferi a ciclo combinato ammoniaca/CO₂.
- Incremento dell’efficienza energetica grazie a sistemi con COP significativamente più elevato.
- Ampliamento delle fonti energetiche rinnovabili già presenti presso le strutture, con l’installazione di nuovi pannelli fotovoltaici dedicati all’alimentazione dei gruppi frigo.
- Programma di relamping con sostituzione dei corpi illuminanti esistenti con un nuovo sistema LED ad alta efficienza.
- Gestione energetica all’avanguardia basata sul monitoraggio continuo dei consumi e sulla certificazione ISO 50001.
I risultati ottenuti
I dati testimoniano in modo chiaro l’efficacia e l’impatto strategico degli investimenti realizzati:
- -52,3% di emissioni di CO₂ presso l’Interporto
- -36,3% di emissioni di CO₂ presso il Porto
Questo progetto rappresenta un ulteriore e decisivo passo nel percorso di innovazione e sostenibilità intrapreso da CFFT, con l’obiettivo di coniugare competitività operativa, efficienza energetica e profonda responsabilità ambientale all’interno della filiera logistica e portuale.