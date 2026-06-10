Cedole librarie on-line a Ladispoli, via all'accreditamento nei negozi • Terzo Binario News

L’Amministrazione comunale informa che è stato pubblicato l’Avviso pubblico relativo alla manifestazione d’interesse per l’accreditamento di librerie e cartolibrerie disponibili alla fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie residenti nel Comune di Ladispoli, attraverso il sistema delle Cedole Librarie Online per l’anno scolastico 2026/2027.

Le attività interessate, comprese quelle già accreditate nel precedente anno scolastico, dovranno presentare una nuova domanda di adesione secondo le modalità indicate nell’avviso.

Gli esercenti che saranno inseriti nell’elenco comunale dovranno inoltre registrarsi alla piattaforma informatica “Comune Facile”, accessibile all’indirizzo https://clo.comunefacile.eu, attraverso la quale sarà gestita l’intera procedura delle cedole librarie digitali.

L’elenco delle librerie e cartolibrerie accreditate sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune e consentirà alle famiglie di individuare facilmente il punto vendita presso cui richiedere i libri di testo destinati agli alunni delle scuole primarie.