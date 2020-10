"Hanno rubato due stazioni della Via Crucis": furto in chiesa a Cerveteri - Terzo Binario News

Due stazioni della Via Crucis rubate a Cerveteri. È quanto hanno raccontato dalla parrocchia SS Trinità.

Lo sfogo – venerdì 2 ottobre – è stato affidato ai social: “Carissimi parrocchiani, questa mattina abbiamo avuto una sgradita sorpresa…hanno rubato due stazioni della Via Crucis dalla nostra Chiesa”.

“Vorrei dire a chi ha fatto questo che le stazioni rubate non hanno valore artistico…. sono il regalo di una famiglia per una occasione speciale.Per questo ….. Ridateci le nostre Via Crucis”.

