Cerveteri non ce l’ha fatta: la capitale della cultura italiana 2022 è Procida.

In questi istanti il ministro Franceschini ha annunciato la città vincitrice della corsa a cui hanno preso parte, oltre al comune cerite anche capoluoghi di regione come Ancona, Bari e l’Aquila, capoluoghi come Taranto, Trapani e Verbania, e città bellissime come Volterra e Pieve di Soligo.