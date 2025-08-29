Cerveteri inaugura la 62ª Sagra dell’Uva e del Vino: un weekend tra cultura, tradizione, valorizzazione del territorio e questa sera spettacolo con “Disco Show 90mania” • Terzo Binario News

“Spettacolo, tradizioni, promozione del territorio e delle eccellenze vinicole di Cerveteri e del Centro Italia. Ieri abbiamo dato ufficialmente il via alla Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti, giunta alla sua 62esima edizione, la manifestazione più ricca di storia della nostra città e da sempre riconosciuta come la Regina dell’Estate. L’entusiasmo della giornata inaugurale conferma il forte desiderio della nostra comunità di vivere tre giorni di festa straordinari. Fino a domenica 31 agosto, l’appuntamento è a Cerveteri!”.

A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, a margine della prima giornata di eventi e nel presentare il programma odierno, venerdì 29 agosto.

Il programma della seconda giornata della Sagra prende il via nel pomeriggio, alle ore 18:30, con il suggestivo “Tramonto etrusco alla Necropoli della Banditaccia”, una visita guidata gratuita offerta da Artemide Guide lungo la Via degli Inferi e fino al Laghetto.

Alle ore 19:00, in Piazza Dante, nel cuore del Rione Garbatella e a pochi passi dal Parco della Legnara, arriva la “rumorosa carovana” del Vespa Club Cerveteri, con un’esposizione di moto d’epoca. Una realtà preziosa per il territorio, che unisce passione per le due ruote, storia italiana e impegno sociale, spesso presente anche in iniziative solidali, come le visite agli ospedali pediatrici.

Alle ore 20:00, gli appuntamenti si spostano in Piazza Risorgimento con l’immancabile tradizione de “La Fontana del Mascherone butta vino!”, e in Piazza Santa Maria, con le degustazioni della “Piazza del Vino e dei Sapori”, per valorizzare le eccellenze enogastronomiche locali.

Apertura serale speciale anche per il Museo Nazionale Cerite e per la mostra di Case Grifoni “Il Patrimonio ritrovato”, con visite guidate gratuite a cura di Artemide Guide.

Questa sera, il gran finale della giornata è al Parco della Legnara, dove andrà in scena lo spettacolo “Disco Show 90mania”, un revival coinvolgente con le più grandi hit degli anni ’90: luci, danze, acrobazie, Dj Set e tanto divertimento per tutte le età.

“Ora che la Sagra è ufficialmente iniziata – prosegue il Sindaco Gubetti – ci tengo a fare un ringraziamento a chi, in queste settimane, non si è mai fermato per rendere possibile questa festa: la Giunta Comunale, in particolare il Vicesindaco Riccardo Ferri e gli Assessori Francesca Cennerilli e Manuele Parroccini, Catia Minghi di Momenti Divini, Daniele Medaino con lo staff di Artemide Guide, Dario e Stefania di We for You, i Rioni di Cerveteri, i nostri dipendenti comunali, il Dirigente Emiliano Magnosi, l’Ufficio Cultura e i suoi funzionari: Isabella Massicci, Desiree Mencarini, Ferdinando Ciarlo e Fabrizio Sale. Un sentito ringraziamento anche all’Ufficio Ambiente, al Dirigente Arch. Bettoni, ai funzionari Paolo Pravato, Valerio Granieri e Giorgia Prete, e a tutti gli operatori di Multiservizi e Rieco, che con impegno e disponibilità ci affiancano anche in questi giorni di festa. Desidero inoltre esprimere un profondo ringraziamento a tutte le forze dell’ordine e ai volontari che garantiscono la sicurezza e l’ordine durante questi quattro giorni di festa: la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza, i Carabinieri, la Polizia Municipale, i volontari della Protezione Civile Comunale, della Croce Rossa e del corpo di polizia e carabinieri in pensione. La loro presenza è fondamentale per permetterci di vivere questa Sagra in serenità e sicurezza. Buona Sagra a tutte e tutti, vi aspettiamo in Piazza!”