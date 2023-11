Cerveteri grida "basta": emozione al flash mob di piazzale Aldo Moro • Terzo Binario News

Tanta partecipazione in memoria di Giulia Cecchettin

Un momento denso di emozione e commozione quello vissuto oggi a Cerveteri, dalla scalinata di Piazza Santa Maria, in occasione del flash mob organizzato dal Comune di Cerveteri in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della Violenza contro le Donne.

106 Donne, insieme, con una candela in mano, ognuna di loro a simboleggiare il numero delle Donne uccise per mano dell’uomo dall’inizio del 2023.

Ad impreziosire l’iniziativa alcuni brani musicali, che hanno scandito i momenti più significativi del pomeriggio.

Non sono mancate letture di brani e gli interventi istituzionali.

Tanto anche il pubblico presente ad assistere ai piedi della scalinata.