Il Cerveteri Woman travolge il Calions 23 a 0 • Terzo Binario News

La squadra femminile del Cerveteri guidata da Jacopo Lenzi festeggia con un risultato stratosferico

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le Donne, al Campo Enrico Galli di Cerveteri protagoniste sono state le Donne.

In campo, infatti, il Cerveteri Woman e il Calions Woman, gara valevole per il Campionato di Eccellenza Femminile.

Gara che si è aperta con il messaggio delle Capitane delle due squadre, che hanno dedicato la partita e la giornata, così come avviene in tutti i campi di gioco in questo turno di campionato, alla memoria di Giulia Cecchettin.

Passando al campo, la gara è stata senza storia. Il Calions, al quale vanno in ogni caso i complimenti per l’impegno e la passione con le quali portano avanti in maniera sana i valori dello sport, è un po la “squadra cuscinetto” del torneo. La classifica e la differenza reti in passivo purtroppo confermano quanto detto.

Ma in ogni caso in campo è stata partita vera, ma il risultato ha sorriso, e molto, al Cerveteri Woman, che si è imposto con il risultato di 23 a 0.

Questo il tabellino della partita:

1 Mastropietro 2 Mastropietro 3 Mastropietro 4 Ingrami 5 Luna Ripa 6 Parrotto 7 Mastropietro 8 Parrotto 9 Luna Ripa 10 Parrotto 11 Mastropietro 12 Ingrami 13 Casacchia 14 Parrotto 15 Mastropietro 16 Luna Ripa 17 Luna Ripa 18 Mastropietro 19 autogol su calcio d’angolo battuto da Mastropietro 20 Mastropietro 21 Parrotto 22 Giorgia Susino 23 Luna Ripa

Il Cerveteri Woman torna in campo sabato prossimo, sempre al Campo Enrico Galli, contro la Romulea.

Con piacere, segnaliamo anche la presenza di un eccellente servizio di videocronaca delle partite del Cerveteri Woman. A curarlo, un giovane ragazzo, Alessio Indino, che con professionalità e tanta passione, segue le ragazze con tutta l’attrezzatura tecnica del caso per trasmettere nel migliore dei modi le gesta delle ragazze etrusche.

Questi i suoi social:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=7203955612972234&id=100036281914525

Instagram _telecronacale_