Incidente a Civitavecchia, anziana si ribalta con la vettura in via Torre Valdaliga • Terzo Binario News

Dopo una giornata passata tra numerosi interventi di messa in sicurezza di pali Telecom e intonaci pericolanti, a causa del forte vento, alle ore 18 i Vigili del fuoco di Civitavecchia sono accorsi in via di Torre Valdaliga per incidente stradale.

Un’anziana donna, per cause in corso di accertamento, all’altezza del bivio per la piscicoltura, ha perso il controllo del suo veicolo ribaltandosi e finendo la sua corsa con la macchina ferma su un lato.

Arrivati sul posto, i Vigili del fuoco della 17A hanno subito cominciato le operazioni di estrazione della donna dai rottami della sua vettura.

Oltre ad occuparsi dell’anziana, i Vvf hanno stabilizzato l’auto precedentemente in equilibrio precario.

Successivamente hanno consegnato la donna al personale sanitario del 118. Apparentemente non sembrava essere in condizioni preoccupanti.

Sul posto la Polizia locale per i rilievi del caso.