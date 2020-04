“Come accade oramai ogni giorno, proseguono le donazioni di privati per preparare pacchi alimentari alle famiglie più in difficoltà.

Oggi un grande ringraziamento va al supermercato DECÒ (ex PAM) e ai ragazzi dell’autofficina Cerenova in Via Sergio Angelucci. Da entrambi è giunto un contributo davvero importante. Grazie!”

Alessio Pascucci