Favo nel centro di Cerveteri: intervento delle Ecozoofile di FareAmbiente - Terzo Binario News

“L’ulivo preferito dalle Regine… Le api regine.

Così si potrebbe soprannominare questo albero d’ulivo posseduto da due concittadini nel loro giardino privato, nel bel mezzo del centro abitato.

Non sappiamo cosa abbia di speciale, ma rimarrà nei ricordi dei nostri agenti a lungo.

Infatti è la prima volta, tra i numerosi interventi eseguiti, che succede che nel giro di 10 giorni, ben tre diversi sciami di api hanno sciamato sullo stesso albero scegliendolo come residenza e costringendo i proprietari a chiedere per tre volte l’intervento del nostro Nucleo N.U.B.I. .

Così ogni volta i nostri agenti hanno provveduto con cura e attenzione ad asportare la “famiglia reale” per poi condurla in una nuova residenza, dal sapore meno rustico sicuramente, ovvero in un’apposita arnia dove possa svilupparsi e crescere in tutta tranquillità.

Gli stessi agenti hanno anche donato all’ultima ape regina un “nuovo vestito”, color porpora reale, ovvero l’hanno marcata affinché il suo stato di salute possa essere tenuto d’occhio nel tempo.

Dopotutto è risaputo che dalla salute della “Regina” dipende la salute del “Regno”, “God Save The Queen!” dicono i Britannici.

Se non avete mai visto un’ape regina potete trovarla nelle foto sotto, abbastanza adirata nella capsula di contenimento nella quale a dir la verità è stata tenuta non più di un minuto.

Sarà che è abituata ad un trattamento più consono alla sua “reale persona”.

Nell’ultimo intervento effettuato lo stesso albero è stato ricoperto dall’acro odore del caffè bruciato con l’affumicatore affinché diventi un luogo spiacevole per dei futuri inquilini alati a bande giallo-nere.

Un rimedio semplice, ad impatto zero per il piccolo l’ecosistema che ognuno ha nel proprio giardino, che sembra funzionare!

Infine gli agenti del N.U.B.I. ci tengono a ringraziare i cittadini segnalanti per l’ospitalità (a distanza di sicurezza) e per il “servizio fotografico” spontaneo che gli hanno regalato ritraendoli mentre erano all’opera!”

Guardie Ecozoofile FareAmbiente Cerveteri