Cerveteri dice basta agli animali a catena - Terzo Binario News

Approvate in Consiglio le modifiche al Regolamento Comunale, per la soddisfazione dell’Assessora alle Politiche Ambientali Elena Gubetti e del Consigliere Paolo Maracci

“La tutela degli animali al primo posto. Proseguiamo il lavoro avviato dalla Consigliera Roberta Rognoni e prima Delegata alla Tutela degli Animali. Non è e non sarà certamente facile. L’amore e la dedizione con la quale lavorava Roberta rimarranno per sempre nei nostri cuori e negli occhi di tutti coloro che l’hanno conosciuta ed hanno collaborato con lei. Ieri, in Consiglio comunale abbiamo apportato alcune importanti modifiche. Un altro importante passo a tutela dei nostri animali, parti integranti delle nostre vite e delle nostre famiglie”. A dichiararlo è Elena Gubetti, Assessora alle Politiche Ambientali del Comune di Cerveteri.

“La nostra città è da sempre stata in prima linea per la tutela e i diritti degli amici animali – ha dichiarato Elena Gubetti, Assessora alle Politiche Ambientali del Comune di Cerveteri – siamo stati infatti tra i primi comuni d’Italia ad approvare un regolamento specifico a loro dedicato, minuzioso e dettagliato sotto ogni aspetto. Oggi, dopo un attento lavoro, lo abbiamo ulteriormente migliorato. Un ottimo lavoro di squadra, che conferma l’impegno della nostra amministrazione sulle politiche degli animali”.

Nel dettaglio, le variazioni del regolamento, si soffermano e tendono a restringere le normative su diversi aspetti. La modifica più importante riguarda l’introduzione del divieto assoluto di utilizzo della catena per tutti gli animali all’interno di tutte le proprietà. Viene inoltre vietato l’utilizzo e la vendita di colle per la cattura di ratti e di qualsiasi altra specie di animale. Formalizzata inoltre l’impossibilità di vietare l’accesso agli animali di affezione all’interno degli ascensori condominiali.

Altre modifiche riguardano le razze di animale ritenute pericolose: per loro, obbligatoria la stipula di un’assicurazione e per i cani è obbligatorio guinzaglio e museruola.

Il regolamento completo di tutte le modifiche è disponibile su www.comune.cerveteri.rm.it

“Durante il Consiglio comunale di ieri abbiamo portato a compimento un lavoro di squadra durato diversi mesi – ha dichiarato il Consigliere comunale Paolo Maracci – per quanto mi riguarda, l’approvazione dell’atto ha una valenza anche personale, in quanto è stato dato seguito al lavoro di una persona speciale come Roberta Rognoni, Consigliera comunale e prima Delegata ai Diritti degli Animali che ci ha lasciato nel 2015, alla quale oltre ad un percorso politico condiviso mi univa anche un rapporto di amicizia personale. Fui proprio io, a dover purtroppo prendere il suo posto in Consiglio comunale nella scorsa Consiliatura. Un incarico che spero di aver condotto come avrebbe voluto e sicuramente fatto la nostra cara Roberta”.

“Doverosi da parte mia dei ringraziamenti – prosegue il Consigliere Paolo Maracci – in primis a tutto il mondo animalista, in special modo a Fabio Di Matteo delle Guardie Ecozoofile di Fare Ambiente, che con professionalità e competenza ci ha affiancato in tutto l’iter. Un ringraziamento va ovviamente ad Elena Gubetti, Assessora alle Politiche Ambientali, alla Delegata alla Tutela degli Animali Adelaide Geloso, al Vicecomandante di Polizia Locale Maggiore Roberto Tortolini, al personale dipendente del Comune di Cerveteri Alessandro Carlini e Daniela Petrone, a tutte le realtà associative del territorio e ai veterinari, che hanno dato il proprio contributo per la stesura delle modifiche al regolamento”.