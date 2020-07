Paga il parcheggio e lavati le mani: a Fiumicino è possibile - Terzo Binario News

“Sono stati installati questa mattina in maniera sperimentale su due colonnine che erogano il ticket dei parcheggi blu a tariffa oraria in via di Torre Clementina due dispenser igienizzanti per le mani”. Lo dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Angelo Caroccia.

“Si tratta di una soluzione molto utile per tutti in questo periodo di emergenza sanitaria. Dopo la sperimentazione, che siamo certi sarà positiva, il servizio – conclude Caroccia – sarà esteso a tutte le colonnine, chiaramente a costo zero per l’Amministrazione comunale”.