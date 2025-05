Cerveteri celebra San Michele Arcangelo: giovedì 8 maggio processione e Santa Messa con il Vescovo Gianrico Ruzza • Terzo Binario News

Alle ore 18:30 la solenne processione con la Statua del Santo Patrono e l’atto di affidamento della Città al Belvedere. Il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti: “Momento estremamente sentito dalla cittadinanza”

Cerveteri celebra San Michele Arcangelo, Santo Patrono della Città. Giovedì 8 maggio, giornata ricca di appuntamenti nelle Chiese di Cerveteri con funzioni religiose e la Processione con la Statua del Santo, che vedrà la partecipazione anche del Vescovo della Diocesi di Porto-Santa Rufina Monsignor Gianrico Ruzza.

“Oltre alla parte dei festeggiamenti e delle iniziative nel Centro Storico, che quest’anno vedono il ritorno a capo dell’organizzazione la Pro Loco di Cerveteri, con il supporto e sostegno dell’Assessorato alla Cultura e di quello ai rapporti con Pro Loco e Rioni – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – ci sarà come di consueto la parte legata all’aspetto religioso. Al mattino, saranno celebrate due Sante Messe, una alle ore 07:00 all’Oratorio San Michele Arcangelo e una alle ore 08:00 presso la Chiesa Santissima Trinità. Nel pomeriggio invece, la Processione con la Statua del Santo per le vie della Città, del Centro Storico e l’atto di affidamento al Belvedere”.

“La processione, accompagnata dalle note del Gruppo Bandistico Cerite diretto dal Maestro Augusto Travagliati, partirà alle ore 18:30 dall’Oratorio San Michele Arcangelo, passando per le vie del paese fino a giungere poi al Belvedere, dove sarà celebrato il consueto atto di affidamento della città al Santo Patrono, un momento estremamente sentito dalla cittadinanza indipendentemente dal credo religioso di ognuno – ha aggiunto il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – un atto di affidamento, un’ode alla figura di San Michele, che vedrà la partecipazione dall’attore Agostino De Angelis, nostro concittadino, che con la sua arte renderà ancor più emozionante il rito. A seguire, la processione raggiungerà la Chiesa Santa Maria Maggiore per la celebrazione della Santa Messa e l’atto di consacrazione con il Vescovo della nostra Diocesi, Monsignor Gianrico Ruzza, che sin da ora ringrazio per la sua presenza e per l’importante lavoro che svolge nel nostro territorio”.

La processione effettuerà il seguente percorso: Piazza Bruzzesi, Via Matteotti, Piazza Gramsci, via e Piazza San Pietro, via San Michele, via Sant’Angelo, piazza Aldo Moro, via Roma, via Agyllina, via dei Bastioni fino al Belvedere.

Sempre presso la Chiesa Santa Maria Maggiore, venerdì 9 maggio appuntamento da non perdere con i Cori delle Parrocchie della Città, che alle ore 21:00 si esibiranno in onore di San Michele Arcangelo. Direzione artistica del concerto, dei Maestri Alessio Piantadosi e Anna De Santis, insieme a Christian Proietti, Ilenia Canullo, Gianfranco Brannetti e Martina Maso. Partecipazione straordinaria inoltre di Agostino De Angelis, Dario Quarino, Claudia Carmana, Michelina Saggese e Amedeo Ricci.

“A tutta la città – conclude il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – buon San Michele Arcangelo!”