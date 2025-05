Festa di San Michele Arcangelo a Cerveteri, il programma completo • Terzo Binario News

Nel Centro Storico i festeggiamenti per il Santo Patrono della città. In contemporanea, alla Necropoli della Banditaccia il Premio Strega e il Premio Letterario Etrusco. Il Sindaco di Cerveteri: “Tre giorni di iniziative, tradizioni, spettacolo e cultura”

“Festeggiamenti per San Michele Arcangelo nel Centro Storico e Premio Strega e Premio Letterario Etrusco alla Necropoli Etrusca della Banditaccia. Nel prossimo finesettimana, Cerveteri si appresta a vivere tre giorni di iniziative, di tradizioni, di spettacolo e di cultura. Ci aspettiamo la presenza di tantissime persone in città, di famiglie e di giovani, grazie anche ad un programma di iniziative ricco e variegato. Insieme alla Pro Loco e al Presidente Emanuele Badini, tornata ad organizzare la festa patronale, agli Assessori Francesca Cennerilli e Manuele Parroccini e ai Rioni, è stato svolto un grande lavoro in queste settimane che sono certa sarà apprezzato. Negli stessi giorni inoltre, grazie al lavoro dell’Assessore Federica Battafarano e del personale della Biblioteca comunale Nilde Iotti, all’interno del sito Unesco della Necropoli della Banditaccia avremo l’onore di ospitare due rassegne letterarie: il Premio Strega, la manifestazione più importante d’Italia in campo letterario, e il Premio Letterario Etrusco, con tanti e prestigiosi ospiti. A tutti, il mio ringraziamento per il lavoro svolto e ai cittadini di Cerveteri l’augurio di un buon San Michele Arcangelo!”. A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, nel presentare il ricchissimo programma di eventi che coinvolgeranno la città da venerdì 9 a domenica 11 maggio.

“Abbiamo pensato ad un programma di eventi capace di coniugare tradizione e spettacolo, giochi popolari per grandi e piccoli, eventi rionali e musica, con concerti che spaziano dal grande cantautorato italiano, con la Cover Band ufficiale di Rino Gaetano fino alla musica anni ’80 e ’90, con Miki Johnson pronto a trasformare Piazza Aldo Moro in una grande discoteca a cielo aperto – ha dichiarato Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri – sono state settimane di riunioni, confronti e proposte dalle quali è nato un cartellone di iniziative che crediamo possano soddisfare un pubblico davvero ampio, che possano creare quel movimento e afflusso di persone che vogliamo per Cerveteri e per il nostro Centro Storico. Quello con i festeggiamenti del Santo Patrono è il secondo grande evento che ho occasione di poter organizzare come Assessore alla Cultura da quando mi sono insediata in Giunta: con la stessa modalità e attenta e precisa programmazione è mia intenzione lavorare anche per la stagione estiva durante la quale voglio portare eventi di spessore e tanti appuntamenti di spicco nell’offerta culturale di Cerveteri”.

“Ci aspettiamo una grande Festa del Santo Patrono – ha dichiarato Manuele Parroccini, Assessore ai Rapporti con Pro Loco e Rioni del Comune di Cerveteri – in questi mesi abbiamo lavorato in maniera intensa ma soprattutto come una squadra, con l’obiettivo comune di offrire un prodotto capace di richiamare nel nostro Centro Storico tante famiglie e cittadini provenienti da tutto il litorale. Il ritorno in attività della Pro Loco, con il Presidente Emanuele Badini che subito si è reso disponibile e il consueto entusiasmo dei Rioni, insieme a Francesca Cennerilli, mia collega all’interno della Giunta, abbiamo messo a punto un programma estremamente ricco di appuntamenti. Anche in qualità di Assessore alle Attività Produttive, spero che questi giorni di festa possano portare un grande afflusso di persone in città e nel centro storico e che queste possano anche fare acquisti dai nostri commercianti, ai quali sin da ora auguro un ottimo e proficuo lavoro”.

La tre giorni di eventi di Cerveteri inizia venerdì 9 maggio, alle ore 21:00 presso la Chiesa Santa Maria Maggiore con il “Concerto di Cori Interparrocchiali”, concerto di lodi e adorazione in onore di San Michele Arcangelo. Direzione artistica del concerto, dei Maestri Alessio Piantadosi e Anna De Santis, insieme a Christian Proietti, Ilenia Canullo, Gianfranco Brannetti e Martina Maso. Partecipazione straordinaria inoltre di Agostino De Angelis, Dario Quarino, Claudia Carmana, Michelina Saggese e Amedeo Ricci.

Sabato 10 maggio inizia la festa vera e propria nel Centro Storico. Alle ore 13:00 apriranno gli stand gastronomici e gli espositori di artigianato, con la collaborazione dei Rioni di Cerveteri. Dalle ore 16:30 spazio all’arte tra i vicoli della Boccetta, con la Mostra artistica curata da Fabio Uzzo della Galleria InQuadro. Contemporaneamente, al via ai giochi tradizionali e popolari per bambini.

Alle ore 17:00 spazio alla tradizione, con la Gara della Stesa e a seguire con il “Pasticcere in Passerella – Gara del dolce più buono, più bello e più simpatico”. In serata, a Largo della Boccetta musica anni ’80 e ’90 con la Rim di Cerveteri e alle ore 21:00, in Piazza Aldo Moro la Rino Gaetano Band in concerto, tribute band ufficiale del mai dimenticato cantautore di “Gianna” e “Ma il cielo è sempre più blu”.

Grande festa anche domenica 11 maggio. Primo grande appuntamento, quello delle ore 16:30, con la terza edizione della Sfilata delle Carrozzelle Rionali in Via delle Mura Castellane. A seguire, musica per le vie del Centro Storico con il Gruppo Bandistico Cerite del Maestro Augusto Travagliati. Alle 18:00 torna un’attrattiva popolare storica della Festa del Patrono: il Palo della Cuccagna, allestito all’interno del Parco della Legnara, realizzato in collaborazione con “Le Vipere della Cuccagna”.

Ancora musica in serata: alle ore 20:30 “Radiofonica.2” in concerto a Largo della Boccetta e alle ore 21:00 in Piazza Aldo Moro, “Miki Johnson Dj Set” con musica anni ’80 e ’90. Prima del DjSet, dal palco, sarà svelato alla città il tema dei carri allegorici della Sagra dell’Uva 2025.

Parallelamente ai Festeggiamenti del Santo Patrono, all’interno della Necropoli Etrusca della Banditaccia tre giorni dedicati ai libri, con il Premio Strega e la dozzina di autori finalisti e una nuova edizione del Premio Letterario Etrusco. Venerdì 9 maggio, alle ore 17:30, ospiti Damiano Fusaro, con “Giano Bifronte” e Luis Contenebra con “Oscuri Racconti Etruschi”. Sabato 10 maggio è il giorno del Premio Strega, con ospite la dozzina di autori finalisti. Domenica 11 maggio infine, a presentare i loro libri saranno Valerio Valentini con “Ci sono molti modi” e Valentina D’Urbano con “Figlia del Temporale”.

“Ospitare per il terzo anno consecutivo una delle tappe finali del Premio Strega è per noi un motivo di grande orgoglio, ma anche un riconoscimento per il grande lavoro svolto in questi anni, insieme al personale della nostra Biblioteca, nel promuovere la lettura – ha dichiarato l’Assessore Federica Battafarano – oltre al Premio Strega e alla dozzina di autori finalisti, in programma un doppio appuntamento con il Premio Letterario Etrusco. Saranno tre giorni dedicati ai libri, con tanti autori anche di fama nazionale, pronti ad emozionarci con i loro racconti e le loro opere. Con l’occasione, oltre ad Elena, Catia e Daniele della nostra Biblioteca, ci tengo a fare un ringraziamento al Direttore del Parco Archeologico Vincenzo Bellelli, che immediatamente ha deciso di sposare e sostenere l’organizzazione di queste due prestigiose rassegne letterarie all’interno di una location unica e suggestiva come la Necropoli della Banditaccia”.