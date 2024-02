Cerveteri approva le “ferie solidali”: i dipendenti potranno cederle ai colleghi in caso di necessità • Terzo Binario News

Previste nuove iniziative dell’Amministrazione comunale di Cerveteri a beneficio del personale dipendente dell’Ente

Nei giorni scorsi la Giunta ha approvato il Piano Triennale delle Azioni Positive approvato, uno strumento che prevede alcuni strumenti per garantire pari opportunità nell’accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa, nella formazione professionale dei dipendenti comunali.

Tra le iniziative assunte in questo ambito, il Comune di Cerveteri ha previsto un importante sostegno per il proprio personale: quello delle ferie solidali.

“Ritengo che quello delle ferie solidali rappresenta uno strumento utile per i nostri dipendenti – ha dichiarato l’Assessore al Personale del Comune di Cerveteri Alessandro Gnazi – nello specifico ora i dipendenti del nostro Comune, su base volontaria e gratuita, potranno scegliere di cedere, in tutto o in parte, i propri giorni di ferie o i propri riposi ad altri colleghi, i quali, per particolari motivi, come il fatto di prestare cure e assistenza a figli minori, ne abbiano necessità”.

“Si tratta di uno strumento che va nella direzione di garantire una tutela in più – ha aggiunto l’Assessore Gnazi – e sotto questo aspetto considero l’istituzione delle ferie solidali davvero prezioso. Naturalmente ringrazio l’ufficio Gestione Risorse Umane che ha redatto e predisposto il Piano Triennale delle Azioni Positive”.

Il testo completo della delibera e del Piano è disponibile sul sito Istituzionale del Comune di Cerveteri.