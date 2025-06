Centro di Aggregazione Giovanile di Ladispoli, stanziati 120mila euro • Terzo Binario News

“È con grandissimo orgoglio e un pizzico di emozione che oggi posso finalmente comunicare un’importante novità inerente alle Politiche Giovanili della nostra città: nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale abbiamo stanziato 120.000 euro destinati alla creazione del primo Centro di Aggregazione Giovanile di Ladispoli.

Un investimento importante, concreto, che rappresenta un passo storico per le Politiche Giovanili del nostro Comune.

Un’idea che abbiamo portato avanti con determinazione, consapevoli di quanto fosse essenziale offrire ai giovani uno spazio sicuro, funzionale e dinamico dove potersi incontrare, crescere e confrontarsi.

Il Centro, che sorgerà nell’edificio adiacente alla Biblioteca Comunale Peppino Impastato, sarà un vero e proprio polo multifunzionale, progettato per rispondere alle diverse esigenze delle nuove generazioni.

Al suo interno sorgeranno:

• Aule studio attrezzate pensate per studenti delle scuole superiori e universitari;

• Sale per proiezioni e incontri culturali, ideali per cineforum, dibattiti e laboratori creativi;

• Aree ricreative e spazi ludici per socializzare e condividere momenti di svago e organizzare attività di gruppo;

• Spazi esterni polifunzionali per eventi, sport, musica e attività all’aria aperta;

• Locali completamente accessibili, progettati con attenzione all’inclusività e alla piena fruibilità anche da parte di ragazzi e ragazze con disabilità.

Un luogo vivo, aperto, che sarà gestito con la partecipazione attiva dei giovani stessi, della Proloco, delle associazioni e delle realtà del territorio. Un presidio di cittadinanza attiva, che non sarà solo un edificio, ma un simbolo di appartenenza e di crescita collettiva.

Questo intervento colma una lacuna storica nella nostra città, in cui effettivamente mancava un luogo dedicato esclusivamente ai giovani, dove sentirsi accolti, ascoltati, valorizzati.

Ringrazio di cuore il Sindaco Alessandro Grando per il supporto convinto e costante nei confronti di questo progetto, così come tutti i colleghi della maggioranza che hanno votato favorevolmente lo stanziamento dei fondi necessari per la sua realizzazione.

Considero questa iniziativa un grande traguardo, ma anche un nuovo punto di partenza.

Il futuro ha bisogno di spazi e, oggi, un grande spazio, lo abbiamo conquistato”.

Riccardo Rosolino

Consigliere Comunale

Delegato alle Politiche Giovanili