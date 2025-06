Torna “Accessibility on the Seaside”, la spiaggia per persone con disabilità di Santa Severa • Terzo Binario News

Il Comune di Santa Marinella presenta per il secondo anno consecutivo il progetto della spiaggia inclusiva, situata nell’arenile di fronte all’ex Colonia Marina a Santa Severa.

“La stagione balneare prende il via con questa iniziativa, a cui l’Amministrazione comunale tiene molto e che ha fortemente voluto- dichiara il sindaco Pietro Tidei- Tengo a sottolineare che si tratta di un progetto realizzato dal Comune, che con apposita manifestazione d’interesse ne affida la gestione a terzi per l’organizzazione, che dovrà assicurare il pieno rispetto dei requisiti richiesti, come la pulizia giornaliera, l’assistenza e l’accompagnamento alle persone, garantendo percorsi idonei fino al mare”.

La spiaggia sarà ufficialmente inaugurata martedì 10 giugno alle ore 11:00 dal sindaco Tidei.

L’intento dell’iniziativa, che lo scorso anno ha avuto molto successo, è quello di migliorare l’accessibilità turistica, con servizi finalizzati al funzionamento dello stabilimento e personale formato per l’accoglienza alle persone con disabilità di ogni genere.

“Leggo qua e là che la signora Abbatiello pubblicizza l’iniziativa, pubblicizzandola ancor prima dell’apertura ufficiale e dell’ok definitivo degli uffici comunali, dando tra l’altro informazioni imprecise- riferisce il sindaco Tidei- E’ sempre bene fare riferimento alle comunicazioni istituzionali, soprattutto su progetti importanti come questo, che merita tutta l’attenzione da parte della comunità, che deve avere le informazioni corrette sulla modalità di utilizzo, senza intromissioni “abusive” di chi non conosce i dettagli e senza creare confusione”.

In occasione dell’apertura, fissata per martedì 10 giugno, saranno rese pubbliche tutte le indicazioni e gli orari di apertura della spiaggia inclusiva.