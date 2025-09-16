Centri di revisione, Cna Sostenibile dà il via al corso di aggiornamento obbligatorio per gli ispettori automobilistici • Terzo Binario News

Ispettori dei centri di revisione, ultima chiamata: senza aggiornamento non sarà possibile iscriversi al Registro Unico Telematico degli Ispettori (RUI) e dal 2 gennaio 2026 non si potrà più operare. La scadenza fissata dal ministero è chiara: entro il 1° dicembre 2025 gli ispettori già attivi dovranno risultare iscritti al RUI, pena lo stop automatico all’attività.

Per questo Cna Sostenibile, ente di formazione accreditato di Cna Viterbo e Civitavecchia, ha aperto le iscrizioni all’ultima edizione disponibile del corso di aggiornamento valido ai fini dell’iscrizione al Registro. Si tratta di un percorso formativo obbligatorio, previsto dal Ministero dell’Interno, che consente agli ispettori di mantenere attiva la propria posizione e di continuare a lavorare nei centri di controllo tecnico.

Il calendario delle scadenze non lascia margini: chi è stato abilitato prima del 31 dicembre 2010 dovrà completare l’aggiornamento entro il 31 marzo 2025, mentre per coloro che hanno conseguito il titolo tra il 1° gennaio 2011 e il 31 agosto 2018 il termine ultimo è il 31 dicembre 2025.

Si tratta di un aggiornamento triennale, Cna Sostenibile sta quindi già lavorando sull’organizzazione dei corsi dei prossimi anni.

Per gli ispettori formati attraverso i moduli B o C o secondo gli accordi successivi, la regola è diversa: l’aggiornamento va effettuato entro tre anni dal conseguimento del titolo o dal superamento dell’esame.

In ogni caso, senza l’attestato aggiornato non si entra nel RUI e anche chi già risulta iscritto rischia di passare allo stato di “non attivo”.



Il corso organizzato da Cna Sostenibile, che prenderà il via il 21 ottobre nella sede di via dell’Industria a Viterbo, ha una durata di 30 ore e si svolgerà interamente in presenza. I posti sono limitati e l’interesse è alto, perché questa è davvero l’ultima opportunità per mettersi in regola prima delle scadenze definitive.

Per l’iscrizione al RUI non basta l’aggiornamento: occorre presentare anche firma digitale, dichiarazione sostitutiva sui requisiti morali, eventuali polizze assicurative per il modulo C e completare la procedura tramite il Portale dell’Automobilista.