Albero caduto in via di Porta Furba: strada chiusa, bus deviati - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Un albero è caduto in via di Porta Furba. L’episodio è avvenuto intorno alle 6,30 di martedì 5 gennaio. Sul posto la Polizia locale del VII Gruppo Appio, presente per la messa in sicurezza della zona interessata. Necessaria, al momento, la chiusura della strada tra via Tuscolana e via della Salita del Mandrione, in entrambe le direzioni.

Secondo i primi riscontri, non risulterebbero esserci danni a cose e persone. È stato richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco, del personale del Servizio giardini e dell’agronomo, per le verifiche delle restanti alberature e per un eventuale transennamento dell’area.

❕ #Roma – ⛔Via di Porta Furba CHIUSURA TEMPORANEA tra Via Tuscolana e Via della Salita del Mandrione ><



⚠️❕causa rimozione alberi dalla carreggiata#luceverde #Lazio pic.twitter.com/YBa6PTDvkl — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) January 5, 2021

Sul fronte dei trasporti, la linea 409 (tratta piazza della Marranella-Travertino) è stata deviata via Casilina-piazza Lodi-piazza Ragusa-stazione Tuscolana-via Tuscolana-via Arco di Travertino.

#info #atac – Rete bus est – Linea 409 tratta piazza della Marranella-Travertino deviata via Casilina-piazza Lodi-piazza Ragusa-stazione Tuscolana-via Tuscolana-via Arco di Travertino (caduta albero via di Porta Furba)#indossasemprelamascherina 😷 #Roma — infoatac +😷= (@InfoAtac) January 5, 2021