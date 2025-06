Celebrata la giornata dedicata alla comunità senegalese di Ladispoli • Terzo Binario News

Il 19 giugno è stata la giornata dedicata a Cheik Ahmadou Bamba, riconoscimento fortemente voluto dalla comunità senegalese di Ladispoli che la Giunta del sindaco Alessandro Grando ha ufficializzato nel 2023.

In occasione della manifestazione dedicata alla loro guida spirituale, come ogni 19 giugno, Ladispoli ha omaggiato i concittadini senegalesi festeggiando una giornata dedicata all’integrazione e all’aggregazione. In occasione della visita del rappresentante Serigne Mame Mor Mbacké, la comunità si è raccolta in un corteo di musica e fratellanza. Ad accogliere la Delegazione senegalese il Sindaco Alessandro Grando, l’Assessore al Turismo Marco Porro e l’Assessore al Commercio Daniela Marongiu.

“Ladispoli è un esempio di integrazione – ha detto il sindaco Alessandro Grando – la comunità senegalese è perfettamente inserita da oltre vent’anni e siamo felici di aver potuto dar loro modo di festeggiare una festa così rappresentativa, per noi rimane un momento importante e di grande crescita”.