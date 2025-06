Allumiere, work in progress all'Università Agraria • Terzo Binario News

Lo annuncia il presidente, Daniele Cimaroli

work in progress all’Università Agraria di Allumiere. Lo annunciano il presidente, Daniele Cimaroli, e la sua giunta in un breve comunicato.

“Dopo l’intervento fatto per il ripristino del pozzo di Poggio Felcioso – spiegano – è stato effettuato un altro importante lavoro strutturale sul territorio il totale rifacimento del rimissino del comparto di “prato cipolloso”. Questo lavoro è stato eseguito di concreto con i compartisti i quali, senza tante inutili prese di posizione, hanno capito che, dopo il cambiamento della U.A. da ente di diritto pubblico a privato, questo è l’unico modo per poter far fronte alle problematiche che si presenteranno.

L’ Università Agraria ha messo a disposizione tutto il materiale, dal primo passone all’ultimo “grappetto” compresa la costruzione e il montaggio di cancelli e cancelletti. I compartisti, ai quali va dato il merito per la celerità hanno messo la manodopera con la quale, in poco tempo, hanno realizzato una eccellente struttura che li aiuterà per molto tempo nel loro lavoro”.