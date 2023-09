Catena di solidarietà della Farmacia Salvo D'Acquisto per la Fattoria Salvucci di Fiumicino • Terzo Binario News

Tanta partecipazione e soddisfazione per la pronta risposta della cittadinanza: l’incendio che ha colpito la Fattoria Salvucci è stato un duro colpo, sia per i proprietari, ma anche per tutta la collettività. La Fattoria, infatti, è una realtà molto importante sul territorio e la Farmacia Salvo D’Acquisto di Palidoro ha dato il via ad una catena di solidarietà sorprendente.

“Abbiamo raccolto circa 1400 euro – spiega il dott. Marco Tortorici -, forse ancora non abbastanza, ma sono il simbolo della grande solidarietà mostrata dai cittadini. Un’iniziativa che continuiamo a portare avanti, per dimostrare la nostra vicinanza alla Fattoria Salvucci”.

“L’incendio ha provocato danni ingenti – racconta Natalina Salvucci -, al punto che è quasi impossibile quantificarli: il fienile è andato distrutto, così come tutti i mangimi, le scorte di latte per i vitelli e tutto quello che conservavamo all’interno. La parte più difficile è lo smaltimento della struttura e la sua ricostruzione da zero.

Quello di cui siamo rimasti colpiti è la grande partecipazione e solidarietà dimostrata non solo da amici, parenti e i nostri clienti, ma anche da persone come il dott. Marco Tortorici e Giuseppe Miccoli che sono riusciti a coinvolgere la cittadinanza. In tanti hanno fatto donazioni non solo in denaro, ma anche di mangime e fieno. A tutti loro va la nostra riconoscenza, per quello che è un piccolo gesto ma che vale davvero tanto”.