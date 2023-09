"Carta dedicata a te", Ladispoli pubblica l'elenco degli irreperibili alla residenza • Terzo Binario News

Si comunica che 174 cittadini, pur avendo diritto alla “Carta dedicata a te”- il bonus una tantum previsto dal Governo ed erogato tramite verifiche effettuate dall’Inps- non sono stati rintracciati presso per irreperibilità agli indirizzi di residenza.

Nel tentativo di rintracciare i beneficiari non ancora raggiunti, l’Amministrazione comunale ha pubblicato gli elenchi inerenti ai nominativi interessati, consultabili sul sito del comune di Ladispoli, redatti nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy, riportante il numero di protocollo DSU.

La cittadinanza è invitata a verificare se il codice della propria DSU rientra tra quelli in elenco, e solo in caso di corrispondenza recarsi presso l’Ufficio Servizi Sociali in piazza Falcone fino al 15/09/2023 (da lunedì al venerdì) dalle 9:30 alle 12:30, per il ritiro della comunicazione sulla quale sono riportati il nominativo del beneficiario abbinato al codice della carta assegnata, presentandosi muniti di valido documento di riconoscimento e codice fiscale/tessera sanitaria.

Per la lista https://www.comunediladispoli.it/carta-dedicata-a-te-ecco-lelenco-degli-aventi-diritti-irreperibili-alla-residenza/notizia