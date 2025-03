Castellanos e Dovbyk: i due bomber di Lazio e Roma a confronto • Terzo Binario News

Il derby di Roma si respira per tutto l’anno e non solo in occasione dei turni di campionato in cui si gioca effettivamente la stracittadina. I tifosi giallorossi e biancocelesti tendono a confrontare spesso anche il valore delle loro rose. Oggi i punti di riferimento in attacco per le due formazioni capitoline sono rappresentati da Valentin Castellanos e da Artem Dovbyk. Entrambi sono piuttosto nuovi alla realtà romana, ma comunque si stanno togliendo soddisfazioni non da poco in Italia, sebbene non siano presi molto in considerazione nelle quote capocannoniere della Serie A . Un argentino e un ucraino: finora le carriere del Taty e di Dovbyk sono state sicuramente differenti, ma hanno anche qualche curioso punto in comune…

Castellanos, il vice-Immobile tanto atteso

Ciro Immobile è stato senza ombra di dubbio uno dei bomber più importanti della storia recente della Lazio, tanto da conquistare la Scarpa d’oro. Per anni, però, l’ex capitano biancoceleste non ha avuto alle spalle un vero e proprio sostituto di livello che fosse in grado di farlo rifiatare fornendo comunque un apporto notevole in attacco. Solo nell’estate del 2023 è arrivato a Formello Valentin Castellanos, centravanti classe 1998 preso dal Girona per 15 milioni di euro. In Spagna il Taty aveva siglato 13 goal in 35 presenze: niente male per la sua prima esperienza in Europa. Quando è giunto a Roma, però, da semplice riserva Castellanos si è ritrovato più spesso ad essere anche titolare e dopo il definitivo addio di Immobile le sue responsabilità sono chiaramente aumentate. Il suo contributo è stato fondamentale per la volata della Lazio verso il primo posto della classifica campionato di Europa League. Valido nel gioco aereo e sempre pronto ad attaccare la profondità, Castellanos ha tutte le carte per rimanere in biancoceleste a lungo.

Dovbyk, l’erede di Abraham e Lukaku