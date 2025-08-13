Cassandra aspetta amore da undici anni e Ice chi la salvi da una brutta fine • Terzo Binario News

Ciao io sono Cassandra .. Ho circa 11 anni , cerco casa da quando avevo circa 4 mesi , tutte le mie sorelle sono state adottate taaaantissimoo tempo fa , ma io no sono ancora qua , da tantissimo tempo .

Io aspetto, aspetto , aspetto , aspetto ” la mia persona ” , quella che mi viene a prendere , quella che chiede di me , quella che mi accetta con tutto il mio bagaglio di paure e insicurezze . Non sono un cane aggressivo e nemmeno fobico ho solo bisogno di un pò di tempo per fidarmi di te . Non sono abituata al guinzaglio ma qui nel box a cosa mi servirebbe un guinzaglio ? Io sono abituata a vivere in box , sgambo ogni giorno in giardino e mi fido della mia stallante ( mi da sempre buona pappa e attenzioni di lei mi fido ) . A distanza di tanti anni sono ancora qui che provo a cercare la persona giusta che mi accolga nella propria famiglia , una persona competente e paziente , che sappia rispettare i miei tempi e a cui non importa il cane bello da mostrare al parchetto ma semplicemente un cane da salvare , a cui regalare gli ultimi anni in famiglia . Io sono Cassandra e ti sto aspettando ! Chiama per me.

Cassandra 11 anni taglia media . Compatibile con altri cani . Si trova nel Lazio adottabile al centro e nord italia. Viene affidata previo colloquio di preaffido già sverminata, vaccinata , sterilizzata e con microchip . Per ulteriori informazioni Giovanna al 3283861291 , lasciare un messaggio su WhatsApp con una breve presentazione.

ICE perdonami se non riuscirò a salvarti..perdonami se non ti potrò abbracciare….non ti potrò piu vedere..e se presto non saprò neanche più niente di te…

Ti prego piccola mia non arrenderti mai… cerca di sopravvivere… non so amore mio quanto dolore sofferenza dovrai subire e sopportare….

Non so amore mio se avrò piu notizie di te… ma non ti abbandonerò..non mi dimenticherò mai di te dolce amore mio

ICE 6 mesi futura taglia media

Puglia x info Milena

Sonia +39 320 656 6028