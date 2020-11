Casetta Mattei, area giochi nel degrado - Terzo Binario News

“Questa mattina abbiamo effettuato un sopralluogo presso il mercato di Casetta Mattei e l’area giochi adiacente, come gran parte del Municipio XI il degrado imperante tra erbacce, illuminazione mancante, fontanella non funzionante e giochi guasti”. Così in una nota Daniele Catalano, già capogruppo Lega Municipio XI e Giancarlo Rossi della Lega XI Municipio.

“Non possiamo permettere che realtà di aggregazione come queste vengano depauperate dalla incapacità amministrativa dei grillini, abbiamo il dovere di progettare insieme alla cittadinanza il rilancio di queste realtà. Come Lega porteremo al tavolo del centro destra municipio XI alcune proposte come l’apertura di una sezione si CSA per anziani e l’affidamento dell’area giochi ad associazioni e comitati di quartiere”