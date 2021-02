Case popolari in arrivo a San Gordiano: 16 nuovi alloggi a Civitavecchia - Terzo Binario News

La Commissione Urbanistica, nella sua nuova composizione conseguente ai riassetti della maggioranza e dell’opposizione, ha approvato all’unanimità un’importante delibera proposta dall’assessore al ramo Leonardo Roscioni, che approderà presto in Consiglio Comunale per la definitiva adozione, relativa ad un permesso di costruire convenzionato concesso all’Ater Civitavecchia per la costruzione di 16 alloggi popolari a San Gordiano, nell’ambito del già vigente Piano di Zona 4, Sagoma J.

Soddisfatto il Presidente della Commissione, Raffaele Cacciapuoti, il quale ha così commentato : “L’Ater ci ha già assicurato che entro massimo 18/20 mesi dalla consegna delle aree realizzerà ‘chiavi in mano’ i nuovi alloggi, con cui daremo risposta a 16 nuclei familiari in difficoltà, sulla base delle graduatorie pubbliche. Ossigeno per le famiglie in difficoltà, dato che è da parecchio che non si costruiscono più case popolari”.

Cacciapuoti ha poi aggiunto: “Ringrazio l’Assessore per il lavoro svolto da lui e dai suoi uffici e il gruppo consiliare della Lega che lo ha supportato. E ringrazio anche l’opposizione, poiché ha dimostrato sensibilità, approvando stamani la delibera in maniera compatta insieme alla maggioranza, in modo da spedirla rapidamente in Consiglio Comunale per l’approvazione finale. A riprova del fatto che sui temi socialmente rilevanti come l’emergenza abitativa non devono prevalere steccati ideologici”.