Gelo in arrivo, neve a quote basse ma non sul Litorale - Terzo Binario News

Venerdì 12 febbraio arriva nuova perturbazione artica. Piogge sul settore centrale tirrenico. Possibili nelle zone interessate dal maltempo anche delle nevicate a quote molto basse.

Tra la sera di venerdì e la giornata di sabato 13 febbraio il maltempo si estenderà su tutto il Centro-sud con anche dei temporali e possibili nevicate a quote molto basse.

Quote molto basse però non significa Litorale: infatti stando alle previsioni qualche spruzzata di neve è possibile sui Monti della Tolfa ma sulla costa si tramuterà in pioggia.