Carro funebre contro un palo a Cerveteri • Terzo Binario News

Il sinistro, avvenuto pochi minuti fa in Viale Manzoni

È salito sul marciapiedi che separa le due carreggiate, finendo il proprio percorso contro un palo della pubblica illuminazione.

E’ accaduto pochi minuti fa a Cerveteri, in Viale Manzoni. Sfortunato protagonista dell’incidente, un carro funebre.

Ancora non si conoscono le dinamiche dell’impatto. In ogni caso, la circolazione non ha subito particolari rallentamenti, con le auto che seppur con prudenza, hanno proseguito il proprio tragitto regolarmente.

