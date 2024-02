Carri e tanto spettacolo, domenica grande festa di Carnevale a Testa di Lepre • Terzo Binario News

Si accendono le luci sul Carnevale a Testa di Lepre, in programma domenica 4 febbraio a partire dalle 13.30.

Giunta alla quarta edizione, la manifestazione anche per questo carnevale sarà come sempre piena di maschere e di spettatori, visto che ne sono attesi più di un migliaio, che potranno usufruire di spazi per il food su iniziativa della Pro Loco, che ha messo a punto la macchina organizzativa sia per quanto riguarda l’allestimento dei carri che per quanto concerne la sicurezza a tutela di tutti. Le contrade sfileranno con 4 carri, i cui temi non sono stati svelati.

Ogni contrada avrà anche un corteo di maschere, dove vi parteciperanno bambini, giovani e adulti.

” Sarà una festa ricca di colori e allegria – ha spiegato Luigi Conti presidente della Pro Loco – vi invitiamo a partecipare, è una festa con ballerini, intrattenimento e dei carri che daranno tante emozioni” .