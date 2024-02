Droga, ricettazione e porto abusivo di armi: arresti da parte dei Carabinieri • Terzo Binario News

Si comunica, nel rispetto dei diritti degli indagati (da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) e al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito che i Carabinieri della Compagnia di Monterotondo hanno svolto mirati servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi della “movida” per contrastare i fenomeni di degrado e turbativa della quiete notturna, in particolare la vendita di alcolici ai minori nel comune eretino, ma anche il contrasto alla circolazione delle sostanze stupefacenti su tutto il territorio di competenza della Compagnia.

I Carabinieri hanno proceduto al controllo di 3 attività commerciali, elevando sanzioni amministrative per un totale di 15.000 Euro, per vendita di alcool in vetro oltre l’orario consentito, in violazione regolamento comunale riguardante la riqualificazione del centro storico.

Nel medesimo contesto, i militari hanno segnalato alla Prefettura tre persone trovate in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale e hanno denunciato un 18enne albanese trovato in possesso di un noccoliere in metallo.

Sul versante tiberino, i militari hanno deferito all’AG due cittadini romeni, un 38enne trovato in possesso di due bombolette spray al peperoncino e un taser e un 42enne trovato in possesso di un bastone in ferro di 37 cm. Altre 6 persone sono state segnalate alla Prefettura per detenzione per uso personale di sostanza stupefacente. Altri due cittadini, un 18enne albanese e un 48enne italiano, sono stati deferiti invece per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, in quanto trovati complessivamente in possesso di 5 dosi di cocaina. Ancora, nell’ambito della repressione del traffico di sostanze stupefacenti, a Mentana è stato arrestato un 39enne italiano sorpreso a cedere alcune dosi di cocaina. Nelle sue tasche sono state rinvenute e sequestrate 13 dosi della stessa droga.

Inoltre, a Fonte Nuova, i Carabinieri hanno sorpreso un 21enne del posto, di origini colombiane, a bordo di uno scooter rubato qualche giorno prima a Roma. Per il ricettatore, un soggetto già segnalato in passato per lo stesso reato, è così scattata l’ulteriore denuncia mentre il motociclo è stato restituito al legittimo proprietario. Poco dopo, sempre a Fonte Nuova, un minorenne è stato denunciato perché sorpreso a bordo di uno scooter senza aver mai conseguito la patente.

Infine, con l’ausilio dei Carabinieri del N.A.S. di Roma, del N.I.L. di Rieti e del Nucleo Carabinieri Forestali di Sant’Oreste, i Carabinieri della Compagnia di Monterotondo hanno proceduto al contrasto del lavoro “in nero”, con il controllo di tre esercizi commerciali, all’interno dei quali sono stati trovati 6 lavoratori irregolari, con sospensione dell’attività e sanzioni per un importo superiore ai 38.000 Euro.