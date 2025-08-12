Caro Ombrellone a Santa Marinella, Angeletti: "Per Tidei mentono tutti tranne lui, poi gli uffici raccontano storie diverse" • Terzo Binario News

Cari Concittadini il Sindaco annuncia urbi et orbi di essere La Verità. Un po’ come se io mi proclamassi “La Gravità” e pretendessi che Newton si adegui….Udite udite cari concittadini, per rafforzare il concetto, attacca in blocco tutte le testate giornalistiche , Repubblica, Corriere della Sera, Messaggero, TG3 e stampa tedesca.

Tutti venduti, tutti bugiardi, tutti nemici del popolo… tranne lui, ovviamente.

Poi uno legge il comunicato e scopre che, mentre il dirigente del servizio Arch. Cavallero comunica ufficialmente alla Regione Lazio che le concessioni balneari sono quasi tutte scadenti al 30 settembre 2027, il Sindaco dice il contrario, 31 dicembre 2033. Tradotto: o mente lui o mente il suo dirigente. O, come spesso accade, potrebbero mentire entrambi.

Proseguendo, scopriamo la barzelletta del secolo: il dirigente assicura che il 77% degli arenili sono liberi. Peccato che lo stesso Sindaco affermi che le sole spiagge libere occupano il 70% del litorale. Quindi, a meno che il restante 30% siano dune del Sahara, il conto non torna neanche a pagarlo col bagnino.

Poi arriviamo al settore V, dove l’architetto Mencarelli sostiene (det 93/2023) di aver assegnato lo stabilimento Perla del Tirreno per 301.101 euro. Ora sappiamo che la cifra reale a dir suo è 280.000 euro. Una differenza da spicci, direte voi… beh, sono “spicci”.

Ma non basta: il dirigente Frascarelli dichiara pure di averli incassati. Peccato che, su quella spiaggia, importi e IVA siano una nebbia degna di Londra, e come diceva Minghella nel famoso video de “La Verità” (il quotidiano, non Sua Eccellenza il Sindaco): speriamo che nessuno se ne accorga mai.

E poi viene il colpo di genio: “Abbiamo la verità, loro vi mentono noi no.” E infatti io propongo di aggiornare il motto del Comune: Via, Veritas, ma non come affermò Giovanni 14,6 (io sono la via, la verità e la vita) bensì Pietro 14,9,46: “La via è tortuosa, la verità è creativa, la vita è una concessione balneare”.

Insomma, caro Sindaco, la verità non è una fascia tricolore, e le bugie hanno le gambe corte, presto ne avremo la certezza basta avere pazienza, prima o poi viene a galla.

Anche se nel frattempo si prende un mojito in uno stabilimento “libero” al 77% come le sue affermazioni

Ma ormai i cittadini si sono fatti una considerazione di chi sono e chi ancora lo sostiene. Presto ne vedremo delle belle ,purtroppo siamo sempre tutti noi poveri cittadini a pagarne poi le conseguenze.

Tanto vi è dovuto”.

Dott. Roberto Angeletti

Consigliere comunale