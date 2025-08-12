Caro Ombrellone a Santa Marinella, Tidei: "Bugie, i ricchi pagano ed è giusto così" • Terzo Binario News

“Stanno cercando di diffondere bugie su Santa Marinella. La stampa tedesca, e anche quel TG3… tutta propaganda negativa. E sapete perché? Perché non sopportano il successo. Ma noi siamo qui per dire la verità. E la verità è che Santa Marinella non è mai stata così forte!

Dicono che l’ombrellone costa troppo. Fesserie! Dicono che le spiagge sono vuote. Totalmente falso! I nostri stabilimenti sono pieni, pienissimi. La gente viene qui perché sa che il nostro mare è il migliore, pulito, non ce ne è di più pulito in tutto il Lazio secondo i dati ufficiali dell’Arpa che lo giudica “Eccellente”. Il massimo. Non ci sono dubbi.

Ma ecco la parte che non vi dicono: oltre il 70% delle nostre spiagge sono completamente libere. Gratis! Non si paga nulla! Se vuoi un ombrellone, te lo porti da casa. Semplice. Abbiamo migliaia di giovani che pagano 5 euro il biglietto del treno e si godono le nostre spiagge compreso l’arenile delle Sabbie nere che si estende per chilometri. La gente ama questo!

Certo, ci sono anche i più ricchi. Quelli che hanno le ville qui e vogliono i servizi migliori. E sapete una cosa? Li pagano. Li pagano perché è giusto così. È come a Rimini o a Portofino. Non si può avere tutto gratis. I parcheggi sono a pagamento ormai ovunque. Funziona così in tutto il mondo, il mondo vero!

Noi abbiamo fatto le cose per bene. Abbiamo varato nuove concessioni fino al 2033. Siamo stati i primi in Italia. Nessuno l’aveva mai fatto prima. E il Tar ha detto che sono legittime e inoppugnabili. Questo significa stabilità. Significa che gli operatori possono investire e migliorare il servizio. A differenza di altri che non sanno cosa stanno facendo, noi abbiamo una visione. Le nostre gare sono state aperte, vinte da chi ha offerto di più, senza nessun inciucio. E i soldi? Quelli della spiaggia comunale vanno al comune, per la città 280 mila euro e più di 60 all’Iva ovvero allo Stato.

La vera ragione dei loro problemi non siamo noi. Il problema sono loro. È l’economia, l’inflazione che mangia il loro denaro. La gente non ha più soldi in tasca per colpa delle tasse e di un governo che non sa fare i conti contro l’inflazione, il precariato e le ferie economiche ovvero corte che addensano i flussi turistici nei week end. Questo non è un problema di Santa Marinella. È un problema dell’Italia.

Noi, invece, lavoriamo. Abbiamo riaperto il teatro romano di Castrum Novum, stiamo investendo nella cultura e nella storia. La nostra offerta è di altissimo livello. Americani esperti dicono che Santa Marinella è una delle città più vivibili al mondo dopo Santa Monica. Pensateci: la nostra piccola città, migliore di tante altre.

Chiudiamo con la verità: se volete una spiaggia libera e bellissima, venite qui. Se volete servizi di prima classe e siete disposti a pagarli, venite qui. Santa Marinella ha un’offerta per tutti. E non ascoltate la stampa, specie straniera. Loro vi mentono. Noi no”.



Pietro Tidei

Sindaco di Santa Marinella