Caro bollette, stasera Granarone al buio - Terzo Binario News

“Contro l’aumento spropositato dei costi dell’energia, come Amministrazione comunale di Cerveteri aderiamo convintamente all’appello lanciato dal Presidente Nazionale di Anci Antonio De Caro e questa sera, giovedì 10 febbraio, parteciperemo alla protesta simbolica che si svolgerà in contemporanea in tutta Italia, di spegnere le luci e lasciare al buio un luogo simbolo della città.

Ad essere spento, sarà il Palazzo del Granarone, luogo simbolo e sede sia dell’Aula Consiliare che della Biblioteca comunale e ben visibile da tutta la città.

In un momento sociale ed economico come questo che stiamo attraversando è inammissibile assistere a dei rincari simili, che porta per gli Enti locali un aggravio di almeno 550milioni di euro, oltre ovviamente ad un forte rincaro nella quotidianità per le famiglie”.

A dichiararlo in una nota è Alessio Pascucci, Sindaco di Cerveteri.