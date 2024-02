Carnevale a Tolfa, la sfilata dei carri rinviata a domenica • Terzo Binario News

Purtoppo il meteo per domani non promette niente di buono quindi a Tolfa si è deciso di rinviare la sfilata del Carnevale, prevsita per le 14.30, a domenica prossima 18 febbraio.

L’appuntamento per il raduno sarà sempre sulla Braccianese, lato Manziana, per poi far percorrere al corteo via Roma fino a Piazza Vittorio Veneto, dove verrà accolto dall’animazione di Alberto Galli e dai tanti cittadini.

Saranno tre carri e numerosi partecipanti in maschera: quello del Gruppo SCOUT che proporrà “Il Mondo dei giochi”, e poi la Banda Musicale VERDI di Tolfa col mondo di “Harry Potter” e il gruppo dei PANICOPAURA trasformatisi in “Supereroi”.