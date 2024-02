Carnevale a Tolfa, grande divertimento con la sfilata dei carri che ha colorato una domenica di sole • Terzo Binario News

Una calda domenica piena di sole ha visto lo svolgimento dell’attesa sfilata del Carnevale tolfetano, rinviato di una settimana causa maltempo.

Tantissima gente – molti venuti da Allumiere o da Civitavecchia – si è riversata lungo il percorso del corteo che ha attraversato il paese, dal Poggiarello fino a piazza Vittorio Veneto: tre i carri, davvero ben costruiti, fin nei minuziosi particolari e tante tante persone, grandi e piccole, mascherate che hanno ballato, arrivando fino in piazza dove sono state accompagnate dalla musica e dall’animazione di Alberto Galli.

Il Gruppo SCOUT ha allestito il proprio carro ispirandosi al “Mondo dei giochi” e quindi a spiccare era un enorme Jolly colorato, accompagnato da tante maschere. La banda musicale “Verdi” – compresa la maestra (e sindaca) Stefania Bentivoglio, ha dato la propria versione della saga di Harry Potter, trasportando i vari personaggi sul teno per Hogworts che parte dal binario 9 e tre quarti di Victoria Station, riportando i colori e simboli delle varie “Case” dei maghi.

I PANICOPAURA si sono invece trasformati in “Supereroi” (la foto del carro è di Stefano Fracassa).

“L’idea di ritornare a collaborare per la realizzazione un nuovo carro di carnevale è sempre stato l’obbiettivo comune dei PANICO PAURA, che li ha tenuti legati da un anno all’altro – raccontano dal gruppo -. Il tema è stato combattuto ma mesi fa hanno vinto loro: i SUPEREROI. Subito dopo le festività natalizie i Panico Paura si sono ritrovati a progettare e mettere in opera giorno dopo giorno, sera dopo sera il mastodontico IRONMAN.

La catena di montaggio era suddivisa a seconda “dei superpoteri” che ogni partecipante poteva mettere a disposizione, la squadra del MOTOCLUB RUGGED provvedeva a prendere misure, calcolare distanze, recuperare materiale , tagliare, segare…saldare. Le ragazze della BOTTEGA DELL’ARTE e DELLA FILASTROCCA hanno disegnato, creato…smontato e rimontato, cambiato idea e di nuovo ricambiato idea, rifinito minuziosamente con sfumature e dettagli. Si è cercato di riciclare e recuperare materiale per una maggiore sostenibilità e per trasformare materiali di scarto in nuove creazioni. Si sono messi a disposizione mogli, fidanzate, mariti e figli”.

“La scelta delle musiche – continuano – è stata ricercata e valutata passo dopo passo, un grazie va alla ballerina Ilaria Mercuri e alle sue colleghe che pazientemente hanno realizzato e fatto studiare le coreografie ai 90 partecipanti.

Il carro aveva i molteplici strumenti di difesa utilizzati dai supereroi, al centro l’imponente IRONMAN, che ruotava a destra e sinistra, con i suoi fasci di luce dagli occhi, dai palmi delle mani e dal suo cuore atomico.

Dietro di lui l’iconica Batmobile. Non sono mancati dj Robin e il vocalist Spiderman a guidare e incitare i supereroi ballerini. All’interno della sfilata è stata inserita una rappresentazione: un combattimento epocale, in cui ognuno presentava il proprio superpotere e si schierava al centro, finchè non è arrivato l’insolito supereroe dei social, il mitico POSAMAN che con la sua semplicità e ingenuità, con solo “tre pose diverse” ha coinvolto supereroi e pubblico. E’ stata una giornata intensa, ricca di emozioni e allegria. Lo spirito comunitario e collaborativo è stato al centro del nostro gruppo, il coinvolgimento di grandi e piccini ci ha gratificato e ripagato del lavoro svolto. Grazie agli amici di Santa Severa Nord, all’Associazione Sbandieratori e Musici di Tolfa, all’autista Igor Bastoni e a tutti coloro che hanno avuto il piacere di festeggiare con noi. Grazie all’Amministrazione Comunale di Tolfa, grazie ad Egidio Virgili per supportare tutte le nostre idee bizzarre. Grazie a noi che sappiamo divertirci con poco”.

Enorme soddisfazione è stata espressa da tutta l’amministrazione comunale: l’assessore Alessandro Tagliani lo ha fatto anche su Facebook. Ed anche la sindaca, coinvolta in prima persona, ha speso parole di apprezzamento per tutta la manifestazione.

“Il Carnevale di Tolfa – ha commentato – ha una meravigliosa caratteristica: è un carnevale artigianale, interamente realizzato a mano dai volontari delle associazioni locali. La bellezza di una comunità coesa che con grande originalità, sapiente manualità e spirito di partecipazione riesce a donare sempre momenti di gioia per residenti e per i tanti turisti che oggi hanno riempito le vie del paese. Ringrazio le associazioni promotrici, chi ha messo a disposizione strutture e mezzi, la Protezione civile e la polizia locale”.