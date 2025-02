Carnevale a Tolfa, conto alla rovescia per la sfilata dei carri di domenica • Terzo Binario News

Consueta attesa a Tolfa per la tradizionale sfilata di Carnevale. L’appuntamento è per il pomeriggio di domanica 2 marzo, con il raduno al Poggiarello e poi il corteo che percorrerà via Roma (occhio ai divieti di sosta!) fino alla piazza Vittorio Veneto.

Quest’anno a Tolfa ci saranno 4 carri, mentre ad aprire sarà il gruppo del Centro Anziani La Rcca Aps che si muoverà in danze e costumi dell’800, introducendo l’evento.

I carri che verranno svelati domenica sono stati realizzati dalle associazioni locali Sbandieratori e Musici di Tolfa con la partecipazione del Rione Sughera; Gruppo Scout di Tolfa; Banda Musicale Giuseppe Verdi Di Tolfa e il gruppo Panico Paura (associazione La Filastrocca, Moto Rugged e La Bottega dell’Arte).

Sulla piazza la presentatrice Cristiana Boriosi e altro intrattenimento accoglieranno i carri che poi si posizioneranno per far fare festa a grandi e piccoli per tutto il pomeriggio.

“Siamo arrivati alla 29^ edizione dei carri di Carnevale – ha detto la sindaca Stefania Bentivoglio -, una tradizione che in realtà, sotto altre forme, scivola molto più indietro nel tempo, con i giovedì grasso organizzati dalla sezione femminile della Croce Rossa. Un Carnevale fatto dalle mani di tanti volontari che diventano falegnami, saldatori, carpentieri, pittori, artisti a tutto tondo. E poi ci sono le sarte, le estetiste e le parrucchiere. Un Carnevale che cresce ogni anno mirando con lo spirito di creare un momento di profonda socialità e coinvolgimento. Un ringraziamento speciale a tutti coloro che si mobilitano per offrire tanto divertimento, colore e attrazione e alla Rete di Impresa Borgo Experience e ai commercianti che contribuiscono a sostenere l’evento”.

L’idea messa in atto dai Panico Paura è stata ispirata dai cartoni degli anni 80/90 che hanno segnato l’infanzia di un’intera generazione. Una scelta decisamente nostalgica e un po’ vintage che ci farà fare un tuffo nei ricordi.

Lupin con Goemon, Zenigata, Jigen e la bella Margot ha saputo ispirare

la realizzazione del carro 2025, Il suo ricordo è rimasto indelebile nel nostro

immaginario. Il ladro gentiluomo, divertente e ironico, leggero e provocante ha rispecchiato le

fondamenta del gruppo. Accompagnato da tantissimi cartoni come…

Anna dai capelli rossi, divenuta mito per il suo ottimismo e la grandissima

immaginazione. I Puffi ormai icone dell’animazione mondiale, devono il loro successo anche

alle sigle cantate da Cristina D’Avena, personaggio che non poteva mancare

sul nostro carro. Lady Oscar la coraggiosa battagliera diventata un’icona del femminismo,

Sampei è un ragazzino di tredici anni che vuole diventare un perfetto

pescatore.L’ape Maia una piccola ape dai capelli ricci e biondi, che inizia a scoprire il

mondo insieme al suo amico Willi e ancora Occhi di gatto, le tre sorelle Kelly, Sheila e Tati, proprietarie di un ristorante di giorno e la notte armate di congegni e di tute acrobatiche, svolgono abilmente la professione delle ladre. A dare loro la caccia ci pensa il detective Matthew. Il buffo e piagnucolone cagnolino Spank.

“Sembra talco ma non è, serve a darti l’allegria”. canzoncina di Pollon, la

fanciulla formosa, stonata e logorroica figlia di Apollo che sogna di diventare

una divinità, sempre in compagnia del suo amico Eros incredibilmente

simpatico e impacciato. Un elenco lunghissimo di personaggi: i Gostbusters,Doraemon Arale, Jam e le Holograms, Candy, Holly e Benji, Mila, Dragonball, L’uomo tigre,la Signora

Minù, Memole, Heidi, Capitan Harlock, i Barbapapà e Sailor Moon….

I Panico paura tornano carichissimi di divertimento. Il gruppo è stato coordinato dalla fervida Cinzia Corvi che ha saputo progettare, stimolare, sostenere, ma soprattutto tenere duro specie nei momenti di difficoltà e criticità.